美媒指中國減少公開官方數據

【本報綜合報道】全球經濟表現疲弱，一向被外國研究員和投資者用來掌握中國經濟狀況的官方數據，被指近年正從官方渠道消失。美媒認為，這些數據涉及高度敏感或令官方頭痛的領域，而官方數據消失令外界更難了解中國的情況。

報道指，近年中國有關土地出讓、外國投資、失業率、商業信心指數，以及遺體火化、醬油產量的數據均已消失，而有關部門大多未對此提供理由，中國正面對債務重擔、樓市積弱等重壓，這些問題促使官方採取強硬手段控制相關言論。很多經濟學家都質疑中國國內生產總值（GDP）數據的可靠性，為了更真實地評估中國的商業活動，經濟學家轉向其他數據來源分析中國經濟，例如電影票房收入、衞星觀測的夜間燈光亮度、水泥廠開工率、電力公司發電量以至民營網地圖的人潮數據等。

人口數量受質疑 亦有人口學家質疑中國官方人口數據的準確性，並認為利用結核病疫苗接種數量衡量人口成長是更好指標，因官方要求每名初生嬰都要接種這疫苗。有中國民間智庫發現，2020年中國接種此類疫苗的初生嬰僅540萬劑次，而官方公布的同年新生兒數量卻達1,210萬人，中國相關單位之後便停止發布新生兒結核病及其他疫苗的接種數據。報道指出，餘下一些數據雖仍公開，但獲取難度已提升。中國2021年通過一項法律規定，數據提供商必須將某些資訊限定為中國境內人士才能查閱，包括企業註冊數據、衞星圖像等。