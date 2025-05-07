傳日本要求美豁免關稅遭拒絕

【本報綜合報道】日本與美國展開貿易談判之際，日媒周一引述消息報道，美方拒絕對日本豁免向幾乎所有國家和地區進口產品徵收的10%基準關稅，以及對日加徵的14%附加關稅。

據報道，日方在會上提出豁免要求，但美方拒絕對日本取消仍生效的10%基準關稅，只考慮減少另外對日加徵的14%關稅稅率，並可能進一步延長原定90日的暫緩期限，也不會取消針對汽車和鋼鋁產品的25%關稅。由於美國不會將日本視為例外的立場明確，預計本月中旬以後的密集談判將十分艱難。

中日韓與東盟周日在意大利米蘭舉行財長和央行行長會議，並通過一項聯合聲明，批評保護主義加劇將導致經濟分裂，並影響整個地區的貿易和投資，重申致力於自由和開放的多邊貿易體制的承諾。亞洲開發銀行行長神田真人同日在米蘭舉行記者會表示，對於因美國關稅而面臨嚴峻形勢的亞洲各國，這種考驗是讓經濟更強勁的好機會。

美6州長邀加國6省長談貿易 另外，美國麻省州長希利周一發表聲明，宣布聯同緬因州、紐約州、康涅狄格州、羅德島州和佛蒙特州州長，邀請加拿大6省省長到波士頓舉行會談，討論美國總統特朗普徵收關稅的影響，以及兩國領袖可如何繼續合作以維持強勁的貿易關係。除了佛蒙特州州長斯科特來自共和黨外，其餘5位州長均為民主黨人。