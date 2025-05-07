美簡化本土藥廠審批 將對進口藥加關稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普周一簽署行政命令，縮短本土藥廠的審批時間，並預告將在未來兩周內宣布針對進口藥物的關稅細節。他亦計劃在下周公布降低國內藥物成本的措施，形容與其他國家相比，美國的藥物成本受到訛詐。

最新行政命令指示食品及藥物管理局（FDA）簡化對藥廠的審批流程，並在製藥廠上線前提供早期支援，同時指示衞生監管機構，加強對外國藥廠藥物的活性成分來源報告審查，考慮公開不合規的藥廠名單。特朗普在聲明指，美國將永久地把醫療供應鏈帶回本土，生產醫療用品、藥物和治療方案。

美國玩具商擬加價 特朗普的前副手彭斯周一警告，關稅政策將引發價格衝擊和潛在供應短缺，特朗普呼籲對盟友和敵國徵收廣泛關稅，最終並非針對濫用與美貿易關係的國家，而是導致通脹，損害消費者利益以至美國經濟。

彭斯強調，讓兒童買得起玩具是美國夢的一部分，認為人民將要求白宮採取其他方案。美國玩具公司美泰預告將在美國提高部分產品售價，應對美國政府關稅導致成本增加。該公司指，難以預測今年剩餘時間和假期季節在美銷售額，將改變對供應鏈減少中國產品輸美，改為銷往國際市場。