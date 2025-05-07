美徵境外製電影關稅待拍板 華：全球必反制打殘

專家警告或加速本土產業衰落 美國總統特朗普周日揚言，會對美國境外製作的電影徵收100%關稅，白宮發言人德賽周一澄清，是否對外國電影徵收關稅仍未有任何最終決定。內地官媒旗下自媒體「玉淵譚天」昨日評論指，特朗普此舉恐造成「迴旋鏢效應」，令美國電影遭全世界反制。

德賽表示會探索所有方案，以落實特朗普的指示，在維護國家及經濟安全的同時，讓荷里活再次偉大。白宮官員表示，今年首季荷里活製作的電影，只有451個拍攝日，按年減少近三成。美國商務部長盧特尼克回應特朗普的提議時，只表示正着手處理，美國貿易代表辦公室暫時未有回應。

特朗普將晤業界商滿意方案 特朗普周一表示，會就他提出向在美國國外製作的電影徵關稅，與電影業界會晤，希望確保他們滿意方案，指他關心的是就業問題。他強調並非要損害電影業，而是想幫助這個行業。特朗普又表示，美國電影業不只被其他國家摧毀，亦因為政府無能，更點名批評加州州長紐瑟姆極無能，任由電影業被人奪走，又指荷里活只是標誌好看，但在這方面做得不多。

加州擬倍增影視業稅務寬免 紐瑟姆透過發言人發聲明，指電影及電視產業是加州經濟的基石，為州內各個行業提供數十萬個高薪職位，他將繼續支持業界，並計劃將電影及電視業稅務寬免倍增，以支持留在本土製作，以及從業人員，並維持加州在全球娛樂產業的領導地位。

另一方面，「玉淵譚天」昨日發文評論，指出特朗普此前對全球施加的對等關稅，已把荷里活折騰得上氣不接下氣，濫施電影關稅恐加劇美國電影產業恐慌和混亂，現在幾乎所有美國電影都涉及海外外包、取景，如涉及海外製作就加稅，美國電影人的日子沒法過。

此外，電影關稅恐導致美國院線電影市場加深「繭房效應」，或令很多中小成本的外國藝術電影放棄在美國實體院線發行；而荷里活面臨的惡性競爭將更加殘酷，奧斯卡影響力也將被快速削弱。

對外經貿大學學者崔凡亦指出，一旦美國針對電影服務徵收關稅，可能引發他國反制，其中新西蘭、澳洲等已明確回應，全球對荷里活的接受程度降低，最直接後果是讓美國電影加速墜落。文章指摘，特朗普繼續漠視美國產業衰落根源，美國內部矛盾可能加劇，主動將自身服務貿易產業拉入貿易戰，令該國就業岌岌可危。本報綜合報道

美國總統 特朗普 特朗普關注美國電影業界的就業問題。 美國商務部長 盧特尼克 加州州長 紐瑟姆