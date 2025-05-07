毒販開車拖行200米 警損左手神經

【本報綜合報道】遼寧省鞍山市近日有緝毒民警被毒販開車拖行近200米，身體多處受傷，左手神經受損失去知覺。最終毒販被成功抓獲，案件正在進一步審理中。

查獲6公斤冰毒 鞍山公安局禁毒支隊接報，有境外毒販與鞍山海城涉毒人員勾結密謀，企圖進行大宗毒品入境交易。鞍山市警方與雲南公安機關成立專案組，鎖定毒販約定的交易地點，上月23日派出30多名警員到場埋伏。翌日上午，疑犯開車到場進行毒品交易，現場指揮員、禁毒支隊的趙大強（化名）衝前拉開車門，按住駕駛座上的疑犯王×。王×瘋狂掙扎並猛踏油門開車逃走，一邊用車門擠壓趙大強，致對方負傷，鮮血浸透警服。趙大強最終體力不支，頭部着地摔倒在路上，幾近昏迷。

警員其後成功控制另一名毒販，當場查獲6公斤冰毒。王×當時雖然趁亂逃脫，但最終投案自首。經醫院檢查，56歲的趙大強全身大面積挫傷，目前仍在治療。抓捕過程中，另一名警員安小志（化名）右手也被車窗玻璃劃傷，經過包紮傷勢穩定，已回到工作崗位。