論文稱男性患子宮肌瘤 護士捱罰

論文題為《針對性護理干預在子宮肌瘤圍手術期的情緒和生活質量臨床應用效果》，提到選取該醫院2015年4月至2016年4月收治的接受手術治療的子宮肌瘤患者80例，對照組患者中，男27例，女13例。觀察組患者中，男28例，女12例，年齡24至55歲。然而論文開首寫明子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤之一。院方當值人員周日曾稱暫不清楚相關情況，將向有關科室反饋核實。