論文稱男性患子宮肌瘤 護士捱罰
【本報綜合報道】山東大學齊魯醫院婦科一篇論文出現多名男性確診子宮肌瘤病例，引起網民懷疑其真實性。周一上午，齊魯醫院發通報稱，經核查，網傳論文存在學術不端問題，該院依規依紀給予護士霍××記過處分、降級處理，取消其5年內各類晉級晉升等資格。
論文題為《針對性護理干預在子宮肌瘤圍手術期的情緒和生活質量臨床應用效果》，提到選取該醫院2015年4月至2016年4月收治的接受手術治療的子宮肌瘤患者80例，對照組患者中，男27例，女13例。觀察組患者中，男28例，女12例，年齡24至55歲。然而論文開首寫明子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤之一。院方當值人員周日曾稱暫不清楚相關情況，將向有關科室反饋核實。
多年前於學術期刊發表
上述論文發表在中國學術期刊《實用婦科內分泌雜誌》，在線公開時間是2017年11月29日，作者霍××。在國家衞健委護士職業註冊資訊系統查詢結果顯示，霍××取得由山東省衞健委員會發布的護士執業註冊，所在醫療機構是山東大學齊魯醫院。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：