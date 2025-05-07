親人旗下餐廳宴客 台部長惹質疑
【本報綜合報道】台灣經濟部長郭智輝近日捲入爭議，有報道指他多次邀請部門官員、公務往來對象，前往由他創立的崇越集團旗下餐廳開會或聚餐。日前，他以經濟部名義宴請美國在台協會（AIT）代表時，也選擇在該餐廳舉行，整場活動總開銷約22萬元新台幣（約5.8萬港元）。針對外界質疑，經濟部周一回應，相關餐聚的費用均由郭智輝個人負擔，未動用公務預算或公家資源。
或有利益衝突
台媒報道，郭智輝3日內兩度造訪該餐廳，形容是其「私廚」。報道提到，雖然郭在入閣前已將個人所持崇越集團股權全數轉讓，但其子仍擔任該集團董事，並持有股份；其妻所投資的公司則為崇越集團最大法人股東。資料顯示，郭的家人與相關企業合計持股市值超過21億元，或構成利益衝突。
除餐聚爭議外，上周四上百名台電員工到經濟部抗議能源政策，然而郭在立法院備詢時表示不清楚抗議者是否為台電員工，並質疑對方非專家，「他看不下去，他可以離開啊」。有關發言惹來在野黨抨擊，認為郭態度輕率、對基層員工不敬，要求他道歉。
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