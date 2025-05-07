親人旗下餐廳宴客 台部長惹質疑

【本報綜合報道】台灣經濟部長郭智輝近日捲入爭議，有報道指他多次邀請部門官員、公務往來對象，前往由他創立的崇越集團旗下餐廳開會或聚餐。日前，他以經濟部名義宴請美國在台協會（AIT）代表時，也選擇在該餐廳舉行，整場活動總開銷約22萬元新台幣（約5.8萬港元）。針對外界質疑，經濟部周一回應，相關餐聚的費用均由郭智輝個人負擔，未動用公務預算或公家資源。