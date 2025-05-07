台自建潛艇進海試整備階段

【本報綜合報道】台灣自建潛艇海鯤號原定上月海試，海軍昨日表示，海鯤號已進入海試前的最後整備階段，按照測試程序，確認達到海試的安全條件後會決定時間，料於11月依約完成交艇。

料11月可交艇 台防務部門昨日舉行記者會，針對海鯤號遲遲未海試，媒體引述前海軍顧問郭璽的說法，指海鯤號下月恐無法海試，且發生主機進水、系統整合等缺失。海軍司令部參謀長邱俊榮對此沒有評論，強調目標是盡力達成海試條件。他指出，目前海鯤號主要系統都是按照程序實施相關最後測試，過程中配合裝備調校，未達到驗測標準及功能、性能部分，依照合約要求台船公司更換必要料件、調校系統。

對於郭璽稱潛艇進度不到十分之一，邱俊榮稱與海軍掌握的數字不一樣，不會針對個別問題回覆，測試各裝備系統都有一定條件，要達到條件才會進入下個系統聯測。被問及海鯤號若未能如期交艦，會否向台船索賠，邱俊榮表示海鯤號海試完成時間點是在9月30日，交艇是11月，如交艇時間延遲，會依照合約開始實施計罰。