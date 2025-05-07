台官率團赴美峰會 稱冀建經濟聯合艦隊

台灣外事部門首長林佳龍昨日率領由產官學研組成的高科技代表團赴美國德州，周五將出席「台灣-德州人工智慧創新峰會」。該部門表示，此行主要為落實「深化台美經貿關係路徑圖」目標，以促成經濟上的「台美聯合艦隊」，協助台企進軍美國市場。

該部門指出，林佳龍上任以來積極推動「總合外交」，此行主要是進一步落實「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」目標，利用新的台美分工模式協助台企進軍美國市場，並善用在地技術、資金與人才，融入美國創新生態圈。該部門希望透過第一線產官學研的意見交流，增進雙向投資，吸引美商赴台投資，協助台灣產業創新發展。

此行也為持續深化台灣與美國各州交流，該部門提到美國聯邦政府近年3度發函，鼓勵各州及美國前五百大企業與台灣拓展關係，明確表達支持強化台美各層級、領域交往的立場。該部門期待藉由林佳龍與產業團訪問德州的行程，深化台灣與美方及德州在多項經貿領域的互利互惠夥伴關係。

美通過涉台法案研交往解禁 另一方面，美國眾議院周一口頭一致通過《台灣保證實施法案》，授權國務院定期檢視與台交往所自我施加的限制，並列出解除的計劃。此外，《台灣國際團結法案》亦於同日獲一致通過。《台灣保證實施法案》被視為2020年《台灣保證法》的加強版，要求國務院必須定期審查對台交往準則後向國會報告，並制訂具體計劃解除美台現有交往限制。如法案在參眾兩院均通過文字一致的版本，再由總統簽署成法，便可生效。

至於《台灣國際團結法案》，則被視為2020年《台北法》的進化版，新增聯合國大會第2758號決議不涉台的論述。法案強調該決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題，要求美國運用影響力及話語權，抗衡大陸在國際組織扭曲涉台決議的行為。本報綜合報道