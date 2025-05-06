美原住民 土著臉紋身重現 文化復興在眼前

團體推廣傳統圖騰 面手戳劃再流行 紋身幾乎是早期美洲原住民的秘密語言，代表了所屬部落、地位等，曾經常見於美國東南部土著民族，如契卡索人、喬克托族，但在殖民化後，紋身傳統日漸消失。英國傳媒前日報道，有美國土著團體近年發起有關紋身項目，致力推廣全國東南部土著居民振興這種繼承自祖先的千年藝術傳統。

團體2017年由30名喬克托族婦女及泛印第安人建立，透過播客等推廣傳統土著紋身，去年舉辦了第一次交流活動，吸引了傳統紋身藝術家、對紋身復興感興趣的東南部落居民等參加。

位置紋路意思有別 參與者之一的前契卡索公主西賴特（Faithlyn Seawright）在兩側嘴角最新紋上各兩條紋，分別代表她已成年及膝下未有子女，手指上六道紋路則是向過去遭屠殺的原住民婦女致敬。

團體介紹，接受傳統土著紋身者需要心懷敬意，古老方法是在沒有模板參考下，使用尖嘴針魚齒或鹿骨，在皮膚上手戳出動物、自然元素等圖騰，可用作護身符。不過，由於衞生問題，不少現代人用西方紋身槍取代以完成圖騰。

項目執行董事表示，父母曾告誡紋身、染髮會影響求職，但她認為臉上紋的是對族人和文化的責任，令後代擔起振興紋身大旗，甚至透過將圖騰設計成現代藝術作品以延續傳統。本報綜合報道