失蹤日女被藏屍 揭曾報警遭無視

【本報綜合報道】日本神奈川縣川崎市近日揭發一宗住宅藏屍案，死者是失蹤4個月的20歲女子，遺體有燃燒痕迹並已腐化成白骨，而住宅正是死者前男友住處，前男友因涉嫌棄屍被捕。女子生前因受暴力對待而與疑犯分手，疑犯之後持續跟蹤死者，死者多次報警，但警方無重視。外界質疑警方涉嫌瀆職，引發眾怒。

外界質疑瀆職 惹眾怒

死者岡崎彩咲陽曾與疑犯白井秀征交往，但受到暴力對待，分手後被跟蹤騷擾。去年6月開始，岡崎彩咲陽多次報警，單單在失蹤前20天就致電警署9次，警方一直沒有採取積極行動。死者父親表示，女兒曾跟他說前男友總是在住家和工作地點徘徊，女兒甚至傳訊給媽媽和同事說自己很有可能遇害。死者祖母說，家人盡一切努力尋人，聘請私家偵探調查白井秀征行蹤，但警察就是不行動，並阻止家屬發尋人傳單。