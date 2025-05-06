日15歲以下總數1366萬 連跌44年

【本報綜合報道】日本總務省於兒童節前夕，周日公布統計數據，顯示截至上月1日為止，包括外國人在內的15歲以下兒童人數1,366萬人，較去年減少35萬人，連續44年減少。

少子化愈發嚴重 兒童每3歲為一個年齡段，年齡段愈低人數愈少，12至14歲為314萬人，0至2歲為222萬人。兒童佔總人口的比例下降0.2個百分點至11.1%，人數和佔比均創下1950年以來新低。出生人數下滑趨勢未能遏制，凸顯少子化愈發嚴重。兒童佔人口比例最高的是沖繩，為15.8%，之後依次為滋賀和佐賀12.7%，熊本12.6%。最低是秋田8.8%，以及青森9.8%、北海道9.9%。

日本兒童人數在1954年達到2,989萬人峰值，之後轉為減少。在第二次嬰兒潮（1971至1974年）前後一度增加，但1982年起持續減少，兒童佔比從1975年起更連續51年下滑。聯合國數據顯示，在人口4,000萬以上的37個國家中，日本兒童佔比僅次於南韓為第二低。