總統戰倘3人對決 李在明支持率居首

【本報綜合報道】南韓民調機構Realmeter昨公布最新數據顯示，假設保守陣營聯手推選單一總統候選人，民眾對無黨籍候選人韓德洙的支持率高於國民力量黨總統候選人金文洙。假設新一屆總統選舉候選人出現三者對決，共同民主黨總統候選人李在明的支持率排第一。

韓德洙將成重大變數 民調顯示，假如保守陣營推選單一候選人，韓德洙的支持率為30%，高於金文洙21.9%的。分析指出，韓德洙被視為對中間選民相對更具吸引力，因此在保守陣營單一人選中的民望更勝一籌。保守陣營將以何種方式推舉單一候選人，以及韓德洙是否會加入國民力量，將成為大選版圖的重大變數。

數據亦顯示，假設新一屆總統選舉候選人出現李在明、國民力量黨總統候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫三者對決，李在明以46.6%支持率排第一，金文洙民望27.8%排第二，最後是李俊錫的7.5%。若李在明、韓德洙、李俊錫對決，他們的支持率分別為46.5%、34.3%、5.9%。