李在明案發還重審 韓掀司法政變疑雲

共同民主黨派負評 促對大法院長啟動聽證 南韓大法院（最高法院）日前裁定，共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反《公職選舉法》案發還重審。共同民主黨周日表示，有必要對大法院院長曹喜大啟動聽證程序，開展國政調查，並組建獨立檢察組徹查。

共同民主黨常任共同選舉對策委員長兼首席最高委員金民錫指出，大法院對戒嚴等重大憲政事件保持沉默，卻將李在明案發還重審，高等法院則快速接手安排審判庭並指定庭審日，難免令人質疑是「草率政治審判」、「介入大選」及「司法政變」。金民錫懷疑，10名由前總統尹錫悅任命的大法官是否可在短時間內閱讀全部6萬頁卷宗，若無法解釋就應主動辭職。

金民錫還主張，就設立內亂特殊裁判所、增加大法官席位徵求社會公眾意見。共同民主黨將成立防止司法干預大選的特別對策委員會，若李在明當選總統，民主黨將推動立法，明確依據憲法第84條中止對在任總統的刑事訴訟，以保障新政府穩定施政。

另要求庭審延至選舉後 首爾高等法院原定本月15日重審李在明案，共同民主黨選舉對策委員會總括本部長尹昊重昨日要求，庭審日期應延至總統選舉後。根據中央選舉管理委員會規定，總統候選人登記時間為本月10至11日，拉票活動從本月12日至下月2日。尹昊重強調，若法院拒絕押後開庭日期，共同民主黨將動員國民賦予國會所有許可權阻止司法部門發起政變。本報綜合報道