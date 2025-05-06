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伊朗試射新型彈道導彈
伊朗國家電視台周日展示一款射程達1,200公里的新型固體燃料彈道導彈的試射畫面，導彈採用固體推進劑。國防部長納西爾扎德表示，若伊朗遭到攻擊，若有人向伊朗發動戰爭，伊朗將以武力回擊。他重申伊朗對鄰國沒有敵意，但美國基地是伊朗的目標。（綜合報道）
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