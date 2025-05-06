美澳元首通話討論關稅

澳洲總理阿爾巴內塞上周六率領工黨贏得大選，成功連任。他昨日透露已與美國總統特朗普通電話，談及關稅和「美英澳三方安全夥伴關係」，對話融洽。特朗普稱阿爾巴內塞非常優秀，非常尊重他。特朗普又指，不知道另一個和阿爾巴內塞競爭的人是誰。（綜合報道）