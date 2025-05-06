美擬重開惡魔島聯邦監獄 關押惡犯
【本報綜合報道】美國總統特朗普周日宣布，已指示聯邦政府重建並最終重新開放位於加州三藩市外海臭名昭彰的惡魔島聯邦監獄，關押最殘忍、最暴力的罪犯。
特朗普表示，美國再也無法容忍在街頭散播污穢、血腥和混亂的連環罪犯，所以已下令聯邦監獄局、司法部、聯邦調查局（FBI）、國土安全部合作，重新開放大幅擴建和重建的惡魔島，以關押美國最殘忍、最暴力的罪犯。他指重新開放惡魔島監獄將成為法律、秩序和正義的象徵，美國將不再被罪犯、暴徒和不敢履行職責的法官所挾持，可以驅逐非法入境的罪犯。
1963年廢止 現為觀光景點
惡魔島聯邦監獄位於三藩市外海兩公里處，四面峭壁深水，周圍又有鯊魚游弋，逃獄活命絕無可能，因而被美國政府選為關押重犯之地。監獄最多僅能容納336名囚犯，關押過不少知名的重刑囚犯，包括芝加哥「教父」卡邦尼（Al Capone），殺人如麻的史特勞德（Robert Stround）和冷血殺手凱利（George Kelly）等。監獄於1963年廢止，目前是著名觀光景點。
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