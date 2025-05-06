特朗普指交棒言之尚早 讚賞萬斯魯比奧
改口稱無意連任 拒爆屬意接班人
美國總統特朗普於周日播出的美國廣播公司訪問中，改口稱不打算尋求連任。他拒絕透露自己屬意的繼任者，但在列舉共和黨內後輩時提到副總統萬斯和國務卿魯比奧的名字。
特朗普稱很多支持者都希望他繼續連任，但他希望在第二任期結束後能由另一名偉大的共和黨人接替。他表示：「我希望度過光輝的4年，然後交棒給某人，理想情況下是交給一位偉大的共和黨人，由一位偉大的共和黨人來發揚光大。」對於誰能成為接過他的衣鉢，領導讓美國再次偉大（MAGA）的政策議程，特朗普指言之尚早，但他稱副總統萬斯是「非常好且出色的傢伙」，而魯比奧則是「很棒的人」。
在特朗普看來，2028年總統選舉時共和黨可能湧現多達20名接班人。儘管特朗普強調自己不想捲入繼任人話題，但他認為萬斯可能擁有內部優勢。特朗普集團一直銷售印有「特朗普2028」的帽子，引發民眾猜測特朗普可能想爭取在2029年1月第二總統任期結束後留任。特朗普曾提及爭取第三、甚至第四個總統任期不是開玩笑，但專家一致認為違反美國憲法，特朗普後來指言論是為了嘲諷「假新聞媒體」。
半年內任命新國安顧問
特朗普上周四革除沃爾茲的國家安全顧問職務，由國務卿魯比奧暫時兼任。特朗普指將於6個月內任命新國家安全顧問，可能人選包括白宮副幕長米勒（Stephen Miller）。特朗普表示，米勒在某種程度上已經間接地擔任國家安全顧問，他對很多事情都有很多發言權，是政府中非常有價值的人物。本報綜合報道
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