特朗普指交棒言之尚早 讚賞萬斯魯比奧

特朗普稱很多支持者都希望他繼續連任，但他希望在第二任期結束後能由另一名偉大的共和黨人接替。他表示：「我希望度過光輝的4年，然後交棒給某人，理想情況下是交給一位偉大的共和黨人，由一位偉大的共和黨人來發揚光大。」對於誰能成為接過他的衣鉢，領導讓美國再次偉大（MAGA）的政策議程，特朗普指言之尚早，但他稱副總統萬斯是「非常好且出色的傢伙」，而魯比奧則是「很棒的人」。