黃石公園車禍釀5華公民死 中國領事館促美警速查原因

【本報綜合報道】美國愛達荷州黃石國家公園上周四發生嚴重交通事故，造成7死多傷，其中5名死者及8名傷者是中國公民。中國駐三藩市總領事館副總領事周茂義已派小組會見當地警局負責人，要求盡快查明事故原因，並向中方通報。

周茂義表示，工作小組會見了負責案件調查的當地警局負責人，警方表示十分重視今次事故，已安排專門團隊負責，仍在進行調查。工作小組也去醫院探望了住院接受治療的傷者，他們傷勢整體穩定，有的接受完手術正在恢復，有的預計很快就可以出院。