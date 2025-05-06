美總統：與華達協議須保公平

【本報綜合報道】美國總統特朗普在周日播出的一個訪問承認對中國非常強硬，實際上切斷了世界兩大經濟體之間的貿易，認為中方現在希望達成協議，美方會看看結果如何，但強調必須是一份公平協議。

TikTok強售限期或再延長 特朗普接受美國全國廣播公司訪問，拒絕排除將部分高額關稅永久化的可能性，指一旦這樣做，將無法令製造業重返美國。他又指美國正處於過渡期，他不擔心任內經濟會萎縮，但不排除這種可能性，他會對高關稅對經濟造成的影響，承擔一切責任。特朗普再度批評聯儲局主席鮑威爾古板拒絕減息，但重申在鮑威爾明年5月任期屆滿前不會將他解僱。

對於中國短片分享平台TikTok不賣就禁的限期將於下月19日屆滿，特朗普指如屆時仍未達成協議，他可能再延長限期。他表示這個短片分享程式非常有趣，將會受到保護。另外，特朗普乘空軍一號從佛州返回華盛頓時，向隨行記者指美國正與包括中國在內的許多國家談判貿易協議，中美談判的主要優先事項是確保達成公平的貿易協議，兩國官員正在討論不同的事情。