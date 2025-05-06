美外徵關稅對內減稅 貝森特堅稱有利民眾

美國財長 貝森特

【本報綜合報道】美國財長貝森特周日在《華爾街日報》發表署名文章解釋總統特朗普的經濟政策，指對外徵收關稅、對國內減稅和放鬆管制措施構成有利於一般民眾的連貫策略，恢復美國工人階級、重建工業強國地位、糾正不平衡貿易政策錯誤，同時保持強勢美元，為美國未來40年發展鋪路，讓美國再次偉大。

發文解釋經濟發展3部曲 文章題為《特朗普的經濟成長三部曲》（Trump's Three Steps to Economic Growth），貝森特指華爾街在過去40年取得歷史性的成功，美國資本市場令世界羨慕，特朗普打算進一步加強美國資本市場，現在輪到普通民眾分享繁榮。特朗普希望確保工薪家庭在下一個經濟成長時代不會落後，他在上任首100天內為重新平衡全球貿易、恢復美國工業基礎及建立一個讓華爾街和民眾共同崛起的經濟奠定基礎。

貝森特指出，特朗普希望美國迎來史上最繁榮10年，但不會以工人階級的精神墮落為代價，並已經制訂新的經濟方針，會分三步驟進行。首先是重新談判全球貿易，第二是把2017年減稅與就業法案永久化，第3將放寬經濟管制。貝森特表示，上述3大策略相互關聯，放鬆管制帶來的減稅和成本節約提高家庭和企業實際收入，關稅可以減輕所得稅並為再工業化創造誘因，放鬆管制是關稅的補充，鼓勵對能源和製造業的投資。