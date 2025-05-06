特朗普授權啟動程序 非美製電影徵100%關稅

指多國利誘搶劇組 取景後製棄本土 美國總統特朗普周日宣布，授權商務部和貿易代表立即啟動程序，對所有在國外製作而進入美國的電影徵收100%關稅。政策主要針對愈來愈多荷里活電影在美國以外的國家取景拍攝或完成後期製作，千禧年以來歐洲和大洋洲許多國家加強扶持娛樂行業，為當地拍攝的荷里活電影提供優渥稅務政策。

荷里活電影是輸出美國文化和價值觀的夢工廠，象徵美國文化霸權，但目前電影工業經歷嚴重產業外流。不少在荷里活製作的電影轉向其他國家和地區，去年美國影視整體產量較2012年下降26%。特朗普把本土電影產業衰弱歸咎於加州州長紐瑟姆及提供稅務優惠的國家，他稱：「美國的電影行業正在迅速消亡，其他國家正在提供各種各樣激勵措施，以吸引電影製作人和工作室離開美國。在其他國家共同籌劃行動下，荷里活和美國許多領域受到重創，威脅國家安全，更關乎訊息傳播與宣傳。」

商務部長稱正落實政策 特朗普指控其他國家從美國盜取電影和電影製作能力，過去一周深入研究發現本土製作的電影很少。他希望電影再次在美國製作，相信影迷會歡迎他的決策；特朗普聲言如果製作人不願在美國拍攝，便應該對電影徵稅。商務部長盧特尼克回應稱，正在落實特朗普的政策，但沒有透露詳情。

荷里活製作人為了降低成本，樂於前往英國、澳洲、新西蘭、愛爾蘭、西班牙等地取景。另一方面，羅馬尼亞、保加利亞等東歐國家的人力成本和物價遠低於美國本土，吸引大量中低製作規模及專供串流平台的美國劇組蜂擁而至。現時不論是已完成海外拍攝未上畫的荷里活電影，抑或是拍攝中以及計劃到海外拍攝的大片均不勝枚舉。由於英國提供慷慨退稅，如今已成為荷里活電影海外取景地不二之選。

專家憂遭報復摧毀產業 長期以來，以美國為主導的北美地區都是全球最大電影市場，年票房額約佔全球票房25%至30%，票房來源幾乎都是荷里活電影，稅收新政無疑將增加電影製作成本，隨時間推移將進一步影響到院線中新片供給。美國戰略與國際研究中心高級研究員、前商務部官員萊因施警告，若各國報復特朗普的外國電影關稅後果將是毀滅性，報復行動會摧毀美國電影產業，且外國製作電影構成國家安全威脅的說法很難令人信服。本報綜合報道