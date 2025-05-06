女子扮死贈樓 分飾7角詐騙男友

【本報綜合報道】遼寧省錦州市一名女子涉嫌去年3月設局宣稱即將離世，願贈男友房產。她之後一人分飾7角，誘騙男友多次轉帳7萬多元人民幣（約7.5萬港元），直至上月落網，承認「我就是想管他要點錢，後來就騙上癮了」，目前因捲入詐騙罪指控而被刑事拘留。

誘付7.5萬物管費等項目 案情指，女子朱××2024年3月向男友任先生謊稱自己即將離世，想把3套房產贈予對方，不過需由男方處理相關手續，只要聯繫所謂「好友」、實為「1號角色」李明霞，即可靠關係辦妥。在隨後時間，朱××另外扮演「車隊領導」（2號角色）、「售樓處工作人員」劉敏（3號角色）、「在法院工作」的陳顯文（4號角色）、「售樓處會計」（5號角色）、李明霞同學王超的老婆（7號角色），以支付物業管理費等各種理由騙取任先生錢財。

任先生遲遲未收到房產過戶消息，直至4月7日發現售樓處及房產局根本沒有相關虛構角色，房產也不存在，於是決定報警。民警同月10日抓獲朱××，發現她去年已在當地與另外一名男子登記結婚。