帶貨賣茶葉 網紅涉宣傳造假 茶企同立案受查

福建省武夷山市市場監督管理局上周四證實，已立案調查一家售賣馬頭岩肉桂茶的茶葉公司涉嫌虛假宣傳，擁有逾2,000萬粉絲的網紅「大LOGO」曾在帶貨直播中介紹同一款茶葉受到網民舉報。

武夷山市市場監督管理局在通報提到上月接獲網民舉報，一名網紅在4月23日下午4時發布了標題為「武夷山核心產區高貨！！！正岩純料馬頭岩肉桂！！！兄弟們這波穩穩拿下！！！送人自飲想喝點好的千萬別錯過！！！」該帶貨影片存在虛假宣傳問題，已經立即組織人員調查。

市監將全面整治茶葉市場 經初步核查，片段中涉及的企業武夷山市馬枕峰茶業有限公司涉嫌虛假宣傳，已於4月28日立案調查。目前案件正在進一步核查處置中，武夷山市市場監督管理局將及時公布調查情況，並將開展全面排查整治，依法從嚴從快打擊茶葉市場違法行為。

涉事企業曾違廣告法罰款 茶葉公司證實正配合市監部門調查，宣稱銷售茶葉「確實是馬頭岩的」，只是影片涉嫌虛假宣傳。資料顯示，公司成立於2013年3月12日，2022年10月曾因在茶葉產品包裝使用國家機關名義廣告內容，違反廣告法罰款5萬元人民幣（約5.3萬港元）。

央媒曾點名「大LOGO」，稱一些創作者一味追求流量，頻繁展示的紙醉金迷內容腐化社會風氣。隨後「大LOGO」將有關片段下架，並回應稱虛心接受媒體意見和建議。「大LOGO」其後轉型直播帶貨，並曾在帶貨茶葉產品時出醜而被網友批評。本報綜合報道