兩岸國際

山東拘醉駕司機揭5捲同類案

山東省東營市廣饒縣交警近日展開酒駕整治行動，在轄區大王鎮設置檢查點，期間查獲一名醉駕司機，已依法追究其刑事責任。經調查，交警發現醉駕司機先前曾5度捲入醉駕。（綜合報道）
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