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解放軍儀仗隊將參加俄白閱兵
中國國防部周昨日宣布，應俄羅斯、白羅斯國防部邀請，中國解放軍儀仗司禮大隊儀仗分隊將於周五分別參加在俄羅斯莫斯科、白羅斯明斯克舉行的紀念蘇聯衞國戰爭勝利80周年閱兵活動。（綜合報道）
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