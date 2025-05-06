女生靜脈注射過敏亡 醫院多次協商拒道歉

【本報綜合報道】湖北省一名大學女生上月因腹痛前往宜昌市中心人民醫院就診，並接受靜脈注射，期間出現頭孢菌素類抗生素過敏反應，5天後身亡。死者父親認為是院方疏忽導致悲劇，希望獲賠償及道歉。經多次協商，院方始終不同意道歉。

院方稱不做皮試沒不妥 19歲的陶蘭（化名）上月15日晚上前往醫院西陵院區急診內科就診，獲診斷為腸胃炎後，在院內接受靜脈注射，期間突感身體不適、呼吸急促。她起身呼救，卻發現身邊沒有醫護遂自行拔掉針管，隨即陷入昏迷。經路人發現後，她接受搶救，直至上月20日離世。

陶蘭的父親質疑，院方處方頭孢前未為女兒做皮膚敏感測試，也未安排護士看護，導致患者出現過敏反應時，周邊無醫護人員，被迫拔針自救。醫院醫患關係科指出沒有相關規定要求，不做皮試沒有不妥，院方是出於人道主義與患者家屬調解，而非認為醫護存在過錯。

宜昌市衞生健康委醫政科工作人員稱，醫療事故不以醫院或患者評價為準，需做鑑定，因事件中醫患雙方均未申請，無從談論對錯及責任劃分。