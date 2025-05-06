捲「千人計劃」被定罪 哈佛前教授入職清華
【本報綜合報道】因捲入中國「千人計劃」入罪的美國哈佛大學前教授利伯（Charles Lieber），日前宣布全職加入清華大學深圳國際研究生院，並受聘為清華大學講席教授。
冀打造深圳為科技中心
清華大學深圳國際研究生院日前舉行講席教授聘任儀式，清華大學副校長王宏偉稱像利伯這樣全球知名的科學家加入，是對清華大學發展的高度認可，必將推動清華大學和深圳市在材料科學和生物醫學工程領域的發展。利伯表示，他未來的目標是在深圳打造全球科技中心、實現更多的科學夢想。
2018年，美國時任總統特朗普啟動「中國行動計劃」，利伯於2020年被捕。美國司法部披露，利伯與中國「千人計劃」簽訂3年合約，他同意在武漢理工大學建立研究實驗室，並代表學校發表論文、組織國際會議和申請專利。該校每月支付他約5萬美元（約39萬港元），並提供約190萬美元（約1,482萬港元）生活費及研究經費。美國檢方稱，利伯隱瞞了上述實情並作出虛假陳述，2023年判處2年監督釋放，其中前6個月居家軟禁。
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