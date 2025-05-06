捲「千人計劃」被定罪 哈佛前教授入職清華

冀打造深圳為科技中心

清華大學深圳國際研究生院日前舉行講席教授聘任儀式，清華大學副校長王宏偉稱像利伯這樣全球知名的科學家加入，是對清華大學發展的高度認可，必將推動清華大學和深圳市在材料科學和生物醫學工程領域的發展。利伯表示，他未來的目標是在深圳打造全球科技中心、實現更多的科學夢想。