擁16陸軍導彈屬美製 台研聯海戰術增防衞

年初接收首批 另48枚料首季運抵 台海局勢愈趨緊張之際，台灣陸軍已於今年1月7日接收首批16枚美國製陸軍戰術導彈。因應未來聯合作戰任務及導彈運用，台灣陸軍與海軍司令部共同研討聯戰機制，強化防衞作戰能力。

台灣陸軍以「轟雷專案」為名，向美國採購遠程精準火力打擊系統，包括29套M142高機動多管火箭系統、864枚精準火箭、84枚陸軍戰術導彈及附屬裝備，總值逾325億元新台幣（約84.5億港元）。其中，首階段11套M142高機動多管火箭系統、兩套訓練模擬器於去年9月26日獲得。

雷達探測範圍或成障礙 首階段接收的陸軍戰術導彈共64枚，其中48枚按原定安排今年第一季交運，倘如期付運應已全數交付。至於18套M142高機動多管火箭系統、20枚陸軍戰術導彈及864枚精準火箭，則於明年至後年交運。台灣陸軍駐美聯絡官每兩個月至兵工廠稽核進度，督促裝備及彈藥產製如期完成並付運。

射程300公里的陸軍戰術導彈運抵台灣後，過去各型導彈、火箭由不同軍種各自指揮的形態出現變化。陸軍戰術導彈射程比大部分反艦導彈遠，可達到以陸制海戰術目的。然而，台灣陸軍的雷達系統探測範圍及引導距離有限，不一定可配合陸軍戰術導彈最大射程。

美方加速交付對台軍備 隨着台灣海軍濱海作戰指揮部明年元旦成立，陸軍戰術導彈關乎長程火力運用，以及針對重大目標和大型船團攻擊火力分配問題。陸軍與海軍司令部共同研討聯戰機制，強化防衞作戰能力。美國加速交付對台軍售武器，除M142高機動多管火箭系統及陸軍戰術導彈外，首批38輛M1A2T主戰坦克已交付。至於首批5輛陸基魚叉反艦導彈發射車、一輛雷達車，預計本年上半年運抵台灣。本報綜合報道