「五一」入境遊訂單大增 上海成最熱門目的地

【本報綜合報道】五一假期最後一日迎來返程高峰，全國鐵路昨日預計發送旅客逾2,000萬人次，各地鐵路部門多措並舉加大出行保障力度。旅遊預訂平台數據顯示，今年五一入境遊訂單同比增加173%，上海是最熱門的入境遊目的地，國際消費數據明顯提升。

假期最後一日，國鐵武漢局在漢宜鐵路、漢十高鐵、京廣高鐵、鄭渝高鐵等熱門線路加開196列列車。公路方面，浙江在省內多條高速公路應用智能化應急處置整體解決方案，運用影像AI分析進行全天候事件檢測，識別交通異常和災害災毀風險。

全國單日跨區流動料2.7億人次 交通運輸部通報，周日全社會跨區域人員流動量預計約2.7億人次，較去年假期第4日增長7.9%。其中，鐵路客運量預計約2,000萬人次，公路人員流動量預計逾2.4億人次，水路客運量預計170萬人次，民航客運量預計225萬人次，同比增長分別14.5%、7.4%、2.3%、16.5%。

中央氣象台指，昨日及今日南方雨勢減弱，惟明日將迎來新一輪降雨。正值返程高峰期，強降雨和強對流天氣可能對京港澳高速、滬昆高速、廈蓉高速、長深高速等路段造成不利影響。