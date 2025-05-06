近千遊客滯山上8小時 景區致歉

多名網民上周五在社交平台反映稱，湖南張家界國家森林公園景區出現人滿之患，天梯排隊3小時拍攝不到兩分鐘，晚上等候7、8個小時才能落山。景區客服工作人員表示，假期景區客流量會比平時大，「但都是正常疏散，就是排隊的時間要長一點」。