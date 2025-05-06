黔西遊船傾覆事故 84人落水10嗚呼

248消防參與救援 最後失蹤者遺體尋獲 貴州省黔西市4艘遊船周日在突發大風及暴雨中傾覆，導致84人落水。救援人員於昨日找到最後一名失蹤者，但已沒有生命迹象，事故共造成10人遇難。

事發在黔西市新仁苗族鄉六沖河東風庫區附近，周日下午4時許六沖河出現狂風暴雨。其中一艘傾覆遊船載38名遊客、兩名船員；另一艘載35名遊客、兩名船員；另外兩艘遊船已靠岸，共有7名船員。載有遊客的兩艘遊船為清鎮市新店鎮東湖農用客運有限公司所有，均核載40人未超載。

貴州省消防救援總隊調派8個支隊，共84車，248人（其中潛水員83人），16台水下機械人，24艘舟艇趕赴現場救援。

獲救的70名落水人員均送到黔西市人民醫院救治，他們沒有生命危險，另有4人沒有受傷。醫院副院長張力表示，周日下午接到通知後第一時間組建搶救團隊，把兒科、急診、呼吸科、腎內科等各科室所有的空床都利用起來。當患者陸續到達醫院以後，醫院按照應急處置預案，召集所有休假醫護應對。

氣象部門當日曾發出預警 清鎮市交通運輸局指，六沖河流經清鎮市和黔西市，所以兩地船舶會跨區域航行。局方於周日下午3時許收到氣象部門預警後，曾通過微信群等方式向相關企業發出預警。對於轄區從事水上運輸的企業，局方會透過日常巡查、執法檢查等方式監管。

官媒：與責任沒壓實有關 水利部黨組書記、部長李國英昨日主持召開黨組會議，強調深刻吸取事故教訓，牢牢守住水利安全底線，切實保障人民群眾生命財產安全。《人民日報》指出，安全問題任何時候都不能疏忽。事故發生往往跟思想麻痹、責任沒壓實有關。各地區各部門各方面要強化安全意識，狠抓安全生產責任落實和安全管理措施落地，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。本報綜合報道