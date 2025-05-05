美國耍賴到盡頭 中國能否更堅持

不少經濟學家分析中國和美國的發展，指出中國的成就在於其有計劃，由1953年第一個五年計劃開始，雖然早期曾經歷大躍進及文化大革命的波折，但如今已經是第十四個五年規劃（2021至2025年），中國領導層一直有延續性的發展經濟、基建，改善民生，提升教育及科技水平，更實現了軍事現代化，令8億人脫貧及4億人中產化，是歷史上前所未有的成就。

相反，美國政府犯的錯誤，就是沒有長遠的經濟及社會發展計劃，任由大財團企業、軍工及金融資本的發展作主導，結果大財團企業為了逐利，把工業生產外移到海外，軍工企業鼓動政府以向全球輸出自由、民主價值為由，推行顛覆及戰爭以增加軍火銷售，金融資本就大搞槓桿化財技，引致2008年出現金融海嘯，令美國經濟受創，加上製造業外移，年年錄得巨大貿易赤字，而應對新冠疫情及俄烏戰爭，更大幅增加國債，如今國債規模已突破36萬億美元。

美國總統特朗普把這一大堆問題，歸咎於世界各國在「佔美國便宜」，認為日本、南韓及歐盟，應為維護美國霸權及進駐的美軍付費；世界各國不管對美國是否有貿易順差，都應該被徵收「對等關稅」。

通脹加劇 貨物短缺 特朗普一方面欺騙國內消費者，說關稅的擔子會落在外國進口商身上；另一方面或會藉關稅稅收推行有利富人的減稅計劃，這是雙重欺壓低下階層。而謊言的後果會是通脹加劇，美國中下階層基本民生消費品將出現貨架缺貨，這大有可能令美國今年第一季GDP負增長0.3%的情況，進一步惡化，除了電商平台亞馬遜、零售業巨頭沃爾瑪、塔吉特和家得寶備受影響，物流業也遭受打擊。此外，因中國報復而無法大宗出口黃豆、玉米、豬肉等的農民，以及天然氣和石油生產商，也在受影響之列，失業及經濟蕭條可能隨之而來。

中國當然也不好過，未知能否擴大內需吸納外銷貨品，替未能出口美國而滯銷的貨品找出路；中國港口計劃減免因未能出口而堆積貨品的停放租金；暫時失去美國訂單而生產停滯的一些企業、物流業及其工人，未知能否拿到補貼。有經濟學家認為，北京的堅持不跪低，是要證明中國比美國更能撐下去，而中國國民的高儲蓄率，也比美國民眾背負沉重債務更能捱下去，就看哪一國先爆發示威暴亂。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻