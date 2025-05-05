兩岸國際

日本鬱金香節 花卉描繪吉祥物
日本富山縣礪波市近日舉辦年度鬱金香節，遊客能欣賞到描繪當地吉祥物的地面畫（上圖）。活動共展出300個品種、約300萬株鬱金香，紅色、白色和黃色等多種顏色的鬱金香爭相綻放（下圖），色彩繽紛，令人賞心悅目。活動負責人介紹，主會場大花壇內，通過混合早開和晚開的鬱金香品種組成花藝作品。
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