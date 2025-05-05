親試逾百蛇毒獲抗體 專家神血煉出解救劑

自行注射蓄意被噬 助免疫團隊研製 美國傳媒上周五報道，加州一名蛇類專家堅持「以身試毒」多年，為自己注射了數百次不同毒蛇毒液，從而獲得對多種神經毒素的免疫力。有免疫學家團隊自2017年起與男子合作，最近開發出一種新型抗蛇毒血清。研究論文近日已在國際學術期刊《細胞》發表。

免疫學家格蘭維爾（Jacob Glanville）早年透過新聞報道，得知蛇類專家佛里迪（Tim Friede）除了為自身注射蛇毒，更故意遭過百種毒蛇咬傷，當中包括眼鏡蛇等世上最致命劇毒蛇類，於是主動提取對方40毫升血液樣本作研究。

新血清有望治19種蛇毒 經8年分析，格蘭維爾的團隊成功由血液樣本分離出兩種抗體，結合小分子藥物開發出新型抗蛇毒血清，有望治療19種毒蛇咬傷。實驗顯示，血清能為其中13種蛇毒提供100%保護，其餘6種則可提供20%至40%保護。

不過，團隊亦提醒稱佛里迪做法很危險，呼籲民眾切勿輕易嘗試。傳統抗蛇毒血清生產方法繁瑣且可能導致嚴重副作用，有專家認為新血清若人體臨床試驗成功，將徹底改變蛇咬傷治療領域。本報綜合報道