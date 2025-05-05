星洲大選執政黨壓倒性大勝 得票率較上屆優勝

黃循財跨越考驗 民眾拒反對派觀點 新加坡前天迎來大選，被視為執政人民行動黨秘書長黃循財去年5月接過總理一職後首次重大考驗。選舉局翌日凌晨公布，人民行動黨取得國會87席，餘下10席屬於反對派新加坡工人黨。對於接班人能夠交出一張亮麗成績表，前總理、國務資政李顯龍在網上發文表示，大選結果顯示黃循財獲國民強烈委託。

在野黨按制度可多獲2席 大選前晚結束後，非正式抽樣點票結果同日出爐，當時已預料人民行動黨能夠大勝。直至昨天凌晨，選舉局終於公布正式結果，人民行動黨守住原有勝出選區，其餘反對勢力如新加坡前進黨等未取一席。根據當地非選區議員制度，無論選舉結果如何，國會至少會有12名反對派議員。由於新加坡工人黨取得議席數目較其他在野黨派為多，故可派多兩人出任非選區議員。

除了力保不失任何一席，人民行動黨得票率亦達65.57%，較上屆大選高出4.33百分點，扭轉得票佔比下滑趨勢。有分析指出，在當前嚴峻且充滿不確定性外圍環境中，人民行動黨反覆強調需要強而有力委託引領國家前往，獲選民廣泛認同。另有當地學者稱執政黨成功向選民傳達保持穩定及延續重要性，又指選民某程度拒絕認同反對派觀點。

美馬印祝賀 稱期待合作 當得悉勝選後，黃循財在昨天凌晨3時舉行的記者會上感謝選民及團隊給予明確且有力委託，將使國家在動盪世界中，處於更有利位置。他另提及，若新加坡工人黨接受兩個非選區議席，其議員數目將達12個，比起目前更多，並說：「我一直以來都認真看待他們（反對派）的建議和觀點，並將繼續這樣做。」同場李顯龍則稱，世界局勢動盪之際，人民行動黨將為家庭、國家及未來竭盡所能。

選舉結果出爐後，美國國務卿魯比奧發聲明指，美新兩國近60年來一直保持強大且持久戰略夥伴關係，致力建立一個安全、自由及繁榮印太地區，期待繼續密切合作，加強經濟增長及雙邊國防與安全關係，令兩國及區內人民得益。馬來西亞總理安華祝賀黃循財帶領人民行動黨勝選，期望能夠加深馬新兩國關係。印度總理莫迪亦稱期待與黃循財合作，進一步推動雙方全面戰略夥伴關係。本報綜合報道