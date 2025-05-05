兩岸國際

也門總理請辭財長接任

也門總理兼外長穆巴拉克（Ahmed Bin Mubarak）上周六宣布，因無法有效行使憲法賦予的職權決定辭職，總統領導委員會同日任命財政部長布賴克為新總理。穆巴拉克與總統領導委員會之間長期存在權力摩擦，並以反腐為由凍結多個部門預算，包括國防部，激化矛盾。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者