也門總理請辭財長接任

也門總理兼外長穆巴拉克（Ahmed Bin Mubarak）上周六宣布，因無法有效行使憲法賦予的職權決定辭職，總統領導委員會同日任命財政部長布賴克為新總理。穆巴拉克與總統領導委員會之間長期存在權力摩擦，並以反腐為由凍結多個部門預算，包括國防部，激化矛盾。（綜合報道）