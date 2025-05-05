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也門總理請辭財長接任
也門總理兼外長穆巴拉克（Ahmed Bin Mubarak）上周六宣布，因無法有效行使憲法賦予的職權決定辭職，總統領導委員會同日任命財政部長布賴克為新總理。穆巴拉克與總統領導委員會之間長期存在權力摩擦，並以反腐為由凍結多個部門預算，包括國防部，激化矛盾。（綜合報道）
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