巴稱倘戰印度將用核武

巴基斯坦駐俄羅斯大使哈立德上周六重申，巴基斯坦情報部門掌握印度計劃發動襲擊的證據；如果印巴開戰，巴基斯坦將使用所有常規武力和核武。巴基斯坦海事局上周六禁止印度船隻進入，印度航運總局同日發公告稱，任何懸掛巴基斯坦國旗的船隻不得停靠印度港口。（綜合報道）