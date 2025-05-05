應普京邀請 習近平赴俄衞國戰慶典

【本報綜合報道】中國外交部昨日宣布，應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平將於周三至周六對俄羅斯國事訪問，並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯衞國戰爭勝利80周年慶典。

中國外交部指，當前百年變局加速演進，國際秩序深刻調整，習近平今次應邀國事訪問俄羅斯期間，將與普京就新形勢下中俄關係發展，以及一系列國際和區域重大問題戰略溝通。習近平與普京已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衞國際公平正義，中俄雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方，引領全球治理正確方向，旗幟鮮明反對單邊主義和欺凌行徑，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。