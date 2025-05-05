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海上無人艇擊落俄戰機 烏克蘭創全球先例
俄方一架蘇30被擊落。
【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局上周六宣稱，使用海上無人艇發射導彈擊落一架俄羅斯蘇30戰鬥機，並創下世界上首次由海上無人艇擊落戰機先例。俄方就指，新羅西斯克市遭到烏軍的無人艇和導彈襲擊，進入緊急狀態，並以防空系統摧毀最少47架無人艇，目前已經擊退烏軍攻勢。
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