海上無人艇擊落俄戰機 烏克蘭創全球先例

【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局上周六宣稱，使用海上無人艇發射導彈擊落一架俄羅斯蘇30戰鬥機，並創下世界上首次由海上無人艇擊落戰機先例。俄方就指，新羅西斯克市遭到烏軍的無人艇和導彈襲擊，進入緊急狀態，並以防空系統摧毀最少47架無人艇，目前已經擊退烏軍攻勢。