金正恩視察坦克廠 促軍工企業現代化

加快大規模生產力 全面更新裝甲武器系統 北韓領袖金正恩日前視察坦克廠，並強調要透過列裝最新型坦克和裝甲車實現陸軍現代化升級。金正恩要求加快軍工企業現代化，可大規模生產坦克及自走炮。

朝中社昨日報道，金正恩視察重要坦克廠，了解工廠生產情況、現代化改造進展，以及坦克核心技術研究課題的推進情況，但報道未透露具體工廠名稱和視察時間。從照片來看，金正恩跪在坦克上認真察看內部構造，並與陪同人員交談。金正恩指出，用最新型坦克和裝甲車替代上世紀的裝甲武器，是武力建設和陸軍現代化的核心任務。

金正恩提出坦克現代化的基本方向和課題，並稱加快推進軍工企業和相關企業現代化，建設尖端水平的大規模坦克、自走炮生產能力，盡快全面更新裝甲武器系統是黨中央第二次裝甲武力革命構想和戰略意圖中的關鍵任務。勞動黨中央委員會書記趙春龍、朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金正植等黨中央委員會領導幹部和國防科學院院長金勇煥陪同視察。

追落後於韓常規戰力水平 分析認為，北韓或意在借助俄羅斯支援加快研發戰略武器同時，還要提升遠落後於南韓的常規戰力水平。南韓國民力量黨國會議員庾龍源推測，金正恩可能視察的是平安北道龜城的坦克廠，坦克型號可能是北韓去年11月「國防發展-2024」軍事博覽會上亮相的「天馬二型」。天馬二型可能裝設125毫米主炮、主動防護系統、30毫米榴彈發射器及強化炮塔裝甲，與俄羅斯T14阿瑪塔坦克相似。本報綜合報道