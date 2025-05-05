美倡派兵助剿毒販 墨拒絕稱主權不能犯

指可合作 反促特朗普阻武器流入 美國總統特朗普曾批評鄰國加拿大及墨西哥打擊不力，令芬太尼等毒品氾濫美國。墨西哥總統辛鮑姆上周六證實，已拒絕特朗普派美軍進入墨西哥協助打擊販毒的建議，強調主權不可交易。她表示，雙方可以合作，但美國及墨西哥應在各自地盤上行動。

《華爾街日報》上周五報道，特朗普向辛鮑姆施壓，要求美軍在打擊墨西哥販毒集團行動中扮演主要角色。辛鮑姆在墨西哥首都墨西哥城附近出席一場高校活動時指，她與特朗普通過幾次電話，對方在其中一次提到派遣美軍幫助打擊販毒。辛鮑姆向對方明確說不，指出領土不可侵犯，主權不可出賣。

辛鮑姆稱應在各自領土行動 辛鮑姆還補充，要求特朗普幫助阻止武器從美國流入墨西哥，以免助長毒品販運和暴力犯罪。惟美國及墨西哥只能在各自領土上做事，同時墨西哥絕不會接受美軍駐紮在境內。《華爾街日報》援引墨西哥官員稱，鑑於兩國歷史矛盾（包括美國自1846年以來兩次入侵），墨西哥不會允許國內有美軍存在。

美國國家安全委員會發言人回應指，特朗普一直清楚表明墨西哥必須採取更多行動打擊黑幫和販毒集團，而美國隨時準備提供協助，擴大兩國間已經非常緊密的合作。發言人還說，特朗普與辛鮑姆保持密切合作，以確保實現有史以來最安全的美國西南邊境。然而，危險的外國恐怖組織持續威脅雙方共同安全，毒品和犯罪威脅美國各地社區安全。

特朗普曾公開表示，假如墨西哥無法摧毀販毒集團，美國將採取單邊軍事行動達成目標。今年2月，美方把墨西哥錫那羅亞販毒集團等犯罪組織列為外國恐怖組織，為動用更多執法資源打擊提供依據，分析認為或準備採取軍事行動。美國北方司令部已向美墨邊境增派兵力和裝備，沿邊境販毒路徑加強空中偵察巡邏，並尋求擴大美國特種部隊與墨西哥軍隊聯合打擊販毒集團行動的權限。

華盛頓於6•14特朗普生日閱兵 此外，白宮證實特朗普計劃在今年夏天舉行閱兵，紀念美國陸軍成立250周年。閱兵定於6月14日舉行，當日亦是特朗普79歲生日。美國陸軍發言人哈根表示，預計將有150輛車輛、50架飛機和6,600名士兵參加閱兵。閱兵將伴有煙花表演，以及在華盛頓國家廣場舉行為期一天的節日活動。本報綜合報道

美軍在美墨邊境巡邏。 美方希望墨西哥批准美軍（圖）深入當地打擊販毒集團。 墨西哥總統 辛鮑姆