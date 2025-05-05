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龍門陣
雷雨夜黑影掠過空中 似龍盤
網民拍到疑似不明飛行物（紅圈示）在西安出現。
【本報綜合報道】陝西省西安市上周五晚有雷雨，網民拍攝到黑影高速掠過夜空，是條狀的不明飛行物體，引起熱議。網民指黑影不像是風箏或鳥類，像龍一樣圍着盤旋，至少有3條。西安市氣象局人員昨日指，西安上周五確實有過短時強降雨，屬於季節正常現象，沒有監測到異常狀況。
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