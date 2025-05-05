三亞前教育局長 瀆職助女兒辦婚禮

吳萍

【本報綜合報道】海南省紀委監委近日通報多宗違反中央八項規定精神典型問題，當中包括三亞市教育局前黨委書記、局長、一級調研員吳萍（圓圖）違規收受禮品、利用職權操辦婚慶等問題，吳萍曾要求下屬替其女兒辦婚禮。

多次違規收受禮品禮金 通報內容顯示，2013年至2022年，吳萍多次違規收受管理服務對象所送煙酒等禮品；2018年，吳萍要求下屬前往安徽替其女兒辦婚禮，邀請多名管理服務對象參加其女兒婚禮，並收受可能影響公正執行公務的禮金；2023年至2024年，吳萍違規借用住房供其及家人居住，期間接受可能影響公正執行公務的宴請。吳萍還存在其他嚴重違紀違法問題。

吳萍1963年出生，長期任職教育系統，2012年任三亞市教育局副局長，2017年任三亞市教育局局長，2022年10月被免職。她要求下屬替其女兒辦婚禮時，正擔任三亞市教育局局長。吳萍去年受查，今年2月開除黨籍、調整享受待遇，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，今年4月再被通報遭開除黨籍及公職。