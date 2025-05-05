四川重慶現催生電話 憂洩私隱

【本報綜合報道】多地網民近日在社交平台反映接到社區衞生服務中心的「催生電話」，內容涉及近期有無懷孕打算、生理期時間等私隱問題。涉事社區衞生服務中心則否認有催生意圖，也強調不會洩露個人私隱。

衞生中心稱建健康檔案 四川省成都市市民李華（化名）表示，最近幾個月接到多個類似電話，除了社區衞生服務中心，街道辦工作人員也曾來電。成都市青羊區草市御河社區衞生服務中回覆稱，青羊區正通過人工智能電話，排查轄區內居民的健康情況，為居民建立健康檔案，如果遇到適齡生育的女性，可能會問及孕情，並告知社區免費提供傳染病檢查服務。

重慶市民楊靜（化名）也遇到類似情況，她稱來電電話一開始就詢問生理期、孕情，沒有解釋緣由，也沒有了解個人情況。楊靜懷疑自己被列入適齡婚育人群列表，並因此收到「催生電話」。重慶市巴南區江北街道辦事處上月回覆稱，按照相關工作機制，電話問詢是為了向轄區居民提供衞生健康服務，嚴防愛滋病、梅毒、乙肝在母嬰間傳播，與催生催育無關。