榆林五一假期違泊車主收溫提免罰

【本報綜合報道】五一假期景區人多車多，為了方便遊客，多地交警對違泊車輛採取提醒不處罰的政策。有網民在陝西省榆林市市區違泊收到罰單，上面寫着溫馨提示「祝您節日快樂，請您規範停車，本次不予處罰」。

榆林交警部門人士表示，由於老城區道路比較窄，周邊有幾個景點，人流車流量大，今年5月1日至5日，針對外地車牌的違泊車輛，一般不會直接拖車，會先聯絡車主勸導，貼罰單僅作提醒，不會處罰。不過，對於違停車輛造成路口阻塞，緊急情況下可能會拖車，事後再聯絡車主處理。至於本地人的違泊車輛，同樣會聯絡車主處理。政策主要是為幫助文旅發展和優化營商環境。

安徽「網紅公路」大塞車 安徽宣城境內的網紅公路皖南川藏線，上周五有一輛近9米長的私家車開進山路，因路窄轉彎困難，導致交通阻塞數小時。上周六凌晨，車主發影片解釋上周五早上6時上山，原本計劃上午8時落山，但因下山的車輛多，彎道太急，還碰到別人的車，到上午11時許已落山。