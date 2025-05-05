深圳水貝掃金客增 港客北上散貨

【本報綜合報道】黃金集散地深圳市水貝市場近日客流激增，部分外地遊客帶着行李箱前往「掃貨」。有來自香港的投資者則趁五一假期到深圳消費，順便賣出早年囤積的一些黃金。

一名來自廣西的消費者花費超過10萬元（人民幣‧下同，約10.8萬港元）買金，他稱家裏每年都有囤些黃金的習慣。最受消費者歡迎的是金條、手鐲、金片等一些低工費產品。有商家表示，上月底金價剛下跌時，100克、50克等金條一度缺貨，商家、工廠近日又積極備貨。水貝萬山商場銷售人員稱，實時金價基本固定在每克780元（約845港元），一些看好後市的投資者都選擇來買金。

五一假期單日回收多兩倍 除買金的顧客外，近日前往水貝放售黃金的客人同樣絡繹不絕。一名香港投資者表示，水貝黃金回收價更高，交易相對透明。她購入金條的價格約每克500元（約540港元），現時回收價約每克750元（約810港元），大概每克賺到250元（約270港元）。一名黃金回收商稱，從4月中旬開始黃金回收的規模激增，五一期間單日黃金回收量更達平時兩倍。