長假出行升溫 多地景區客流量創新高

雲南省普洱市墨江哈尼族自治縣上周五舉行「抹黑臉」狂歡活動，群眾與外地遊客以塗黑對方臉的方式互致祝福。縣文旅局局長楊春德也親自上場，將自己塗得一臉黑。之前有人擔心活動所用的粉塗在臉上後洗不掉，今年經已改良，使用方便清洗的咖啡粉。