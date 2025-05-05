長假出行升溫 多地景區客流量創新高
【本報綜合報道】五一長假期間交通出行保持高位運行，上周六單日全社會跨區域人員流動量預計逾2.8億人次，眾多景區紛紛刷新客流量新高。
單日跨區域人流量料逾2.8億人次
江蘇省連雲港市月牙島景區上周四接待遊客突破3萬人次，創單日客流新紀錄。四川黃龍景區日遊客接待量突破一萬人次，刷新近年同期紀錄。新疆天山天池景區遊客接待量逾二萬人次，較去年同期同比增長6%，實現旅遊經濟收入609萬元人民幣（約659萬港元）。江西廬山西海單日遊客近20萬人次。浙江杭州大型歌舞《宋城千古情》單日連演22場，刷新全球大型旅遊演出單日演出場次、接待觀眾人數紀錄。四川省樂山市市中區蘇稽古鎮假期首兩日遊客人次已突破30萬。
雲南省普洱市墨江哈尼族自治縣上周五舉行「抹黑臉」狂歡活動，群眾與外地遊客以塗黑對方臉的方式互致祝福。縣文旅局局長楊春德也親自上場，將自己塗得一臉黑。之前有人擔心活動所用的粉塗在臉上後洗不掉，今年經已改良，使用方便清洗的咖啡粉。
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