長假多地開放 逼爆政府食堂

重慶榮昌吸兩萬人 狂吃米飯2400公斤 今年五一長假，江蘇、重慶、湖北、陝西等地黨政機關打開大門，為遊客提供免費停車、免費飲用水，甚至開放政府食堂等服務。重慶市榮昌區人民政府食堂於假期首兩天吸引近兩萬遊客，2,400公斤米飯及1,600公斤豬肉在人聲鼎沸中一掃而空。

小菜最平每份3.3元 榮昌區政府機關食堂於上周四至周一面向社會開放，食堂套餐兩葷一素18元（人民幣‧下同，約19.5港元）一份，小菜每份3至10元（約3.3至10.8港元）。食堂內座位不夠，有遊客坐在門外路邊就餐。食堂蒸了280盆米飯，全部吃完。經理吳娜指平時每天就餐人數約800多人，但長假首天遊客接近7,000人，由於晚上不夠菜，食堂緊急調集近200多公斤豬肉供遊客食用。

江蘇省蘇州全市356家機關企事業單位、內部停車場近3.5萬個車位，上周四上午8時起正式向市民遊客免費開放。江蘇省東海縣50家單位免費提供3,600多個車位，東海縣政府食堂還為外地遊客提供特色套餐，10元（10.8港元）一份的兩葷兩素自選套餐包含東海本地特色菜餚。浙江衢州市政府食堂主打「鮮辣衢州」風味，一份套餐18元（約19.5港元），還有風味小吃附贈。

甘肅省敦煌市3間政府食堂也向遊客開放，所有菜品按照食材成本收費，早餐每份5至10元（約5.4至10.8港元），正餐每份10至20元（約10.8至21.6港元）。湖北省赤壁市除開放政府食堂之外，全市所有機關事業單位內部停車場以及城發集團運營管理的所有停車場都免費開放。

中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家直言，開放政府食堂對於拉近與群眾關係、樹立政府形象、擦亮城市品牌是一個有益嘗試。本報綜合報道