日民用機入釣島領空 華海警艦載機驅離

日則指F15升空應對中方直升機 日本防衞省表示，一架中國海警局直升機上周六飛入釣魚島上空，航空自衞隊兩架F15戰機緊急升空應對。中國海警局則指，當日發現一架日本民用飛機非法進入中方釣魚島領空，海警艦艇艦載直升機起飛警告驅離。中國外交部亞洲司司長劉勁松昨日就日本右翼分子駕駛民用飛機，非法侵闖釣魚島領空一事，向日本駐華使館首席公使橫地晃提出嚴正交涉。

防衞省和和第11管區海上保安總部（那霸）稱，4艘中國海警船上周六中午12時20分前後，相繼駛入釣魚島附近海域。其中一架艦載直升機起飛並飛行約15分鐘，大概同一時間有一架日本小型民用飛機在周邊飛行。第11管區海上保安總部指，4艘中國海警船均搭載機關炮，海上保安廳巡邏船要求對方駛離，海警船於同日下午1點左右前離開釣魚島海域。中國公務船已連續166天，出現在釣魚島周邊海域。

兩國互提抗議 日本外務省事務次官船越健裕向中國駐日大使吳江浩提出嚴正抗議，要求防止再有同類事件。吳江浩指摘日本政府放任民用飛機非法進入釣魚島領空，嚴重侵犯中國主權。中方強烈不滿、堅決反對，已依法採取必要管控措施警告驅離。中方要求日方認識到事態嚴重性，切實採取措施防止類似事件再次發生。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，日方如有新挑釁舉動，中方必將堅決反制，堅定維護國家主權和海洋權益。劉勁松敦促日方立即停止非法侵權活動，切實採取措施防止類似事件再次發生。

中國海警局新聞發言人劉德軍稱，海警艦艇依法在釣魚島海域例行巡航時，發現一架日本民用飛機非法進入中方釣魚島領空，海警艦艇迅即依法採取必要管控措施並起飛艦載直升機警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方敦促日方立即停止一切違法活動。中國海警將持續在釣魚島領海領空開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。本報綜合報道